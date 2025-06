Montemarano dà il via alla XIII edizione di rEstate a Montemarano

Montemarano si prepara a vivere un'estate indimenticabile con la tredicesima edizione di “rEstate a Montemarano”. Un calendario ricco di eventi che trasformerà il paese in un palcoscenico di sport, feste, degustazioni e intrattenimento, coinvolgendo tutte le età. Grazie alla collaborazione tra Parrocchia, comitati, associazioni e giovani del luogo, l’energia e la passione renderanno questa manifestazione un momento memorabile per tutta la comunità. Il divertimento è assicurato: non perdete questa straordinaria occasione di condividere emozioni e tradizioni!

