Monteforte Irpino dedica la stazione dei Carabinieri alla memoria di Giuseppe Covino

Monteforte Irpino rende omaggio alla memoria del Carabiniere Giuseppe Covino, un esempio di dedizione e coraggio. Nato in una famiglia modesta, Giuseppe ha scelto di servire il suo paese con onore, anche a costo di sacrifici personali. La nuova stazione dei carabinieri, dedicata a lui, testimonia il rispetto e l’orgoglio della comunità . Un tributo che ricorderà per sempre il valore di chi, come lui, ha difeso la libertà e la sicurezza di tutti noi.

Il Carabiniere M.A.V.M. Giuseppe Covino, nasce a Tuoro di Roccabascerana (AV) il 29 giugno del 1915 da una famiglia di contadini. Non potendo gravare sulla già difficile condizione economica dei genitori, interruppe gli studi in terza elementare per lavorare nei campi, fino all'età per.

