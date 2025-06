Montagna | precipita nel vuoto a passo Stelvio muore 65enne

Una tragedia al passo dello Stelvio: un escursionista di 65 anni perde la vita precipitando nel vuoto, lasciando un'ombra di tristezza tra gli appassionati di montagna. Un tragico ricordo di quanto la natura possa essere affascinante ma anche imprevedibile. La sicurezza in alta quota resta una priorità assoluta per tutti gli amanti di queste vette spettacolari e selvagge.

Trento, 20 giu. (LaPresse) – Un 65enne residente in Valtellina è morto dopo essere precipitato nel vuoto al passo dello Stelvio, nelle immediate vicinanze del rifugio Tibet Hütte. A dare l’allarme al numero unico per le emergenze sono stati alcuni compagni di cordata. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Trafoi con l’ausilio della Guardia di finanza e dell’elicottero Pelikan 3. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo che è stato riportato a valle. 🔗 Leggi su Lapresse.it