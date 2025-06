Monster Hunter Wilds ha tantissime recensioni negative su Steam Capcom riuscirà a ribaltare la situazione?

Negative” su Steam, lasciando molti utenti delusi e sconvolti. Capcom sta lavorando duramente per invertire questa tendenza e riconquistare la fiducia dei videogiocatori, ma il caso di Monster Hunter Wilds dimostra quanto possa essere fragile l’equilibrio tra successo e insoddisfazione nel mondo dei giochi digitali. Riuscirà la software house a risollevare le sorti di questo ambizioso titolo?

Il caso di Monster Hunter Wilds sta rapidamente diventando uno dei più discussi dell’anno videoludico. Nonostante un lancio stellare con oltre 10 milioni di copie vendute e ben oltre un milione di giocatori simultanei su Steam, il titolo Capcom è attualmente travolto da una valanga di critiche, in particolare sulla piattaforma PC. Ebbene sì, nelle ultime settimane, la valutazione generale è precipitata al punto da risultare “Estremamente negativa” sullo store di Valve, con oltre l’82% delle recensioni pubblicate negli ultimi 30 giorni è negativo, un dato impietoso per un gioco che ambiva al titolo di Game of the Year. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Monster Hunter Wilds ha tantissime recensioni negative su Steam, Capcom riuscirà a ribaltare la situazione?

