Mons Fabio Fabene | Il nuovo Papa? Lo incontravo ogni mattina in ascensore | INTERVISTA

Mons. Fabio Fabene, Segretario del Dicastero per le Cause dei Santi, svela il suo affascinante legame con il nuovo Papa, ricordando come lo incontrasse ogni mattina in ascensore. In questa intervista esclusiva, condivide la sua visione della quinta edizione del Festival e rivela un aneddoto personale che rende ancora più vivo il suo rapporto con il Pontefice. Un viaggio tra fede, incontri e ricordi che ci invita a scoprire il cuore di una Chiesa in evoluzione.

Mons. Fabio Fabene, Segretario del Dicastero per le Cause dei Santi, racconta la visione della quinta edizione del Festival e condivide un aneddoto personale sul nuovo Pontefice, Papa Leone XIV L'articolo Mons. Fabio Fabene: “Il nuovo Papa? Lo incontravo ogni mattina in ascensore” INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mons. Fabio Fabene: “Il nuovo Papa? Lo incontravo ogni mattina in ascensore” | INTERVISTA

In questa notizia si parla di: mons - fabio - fabene - papa

“Francesco, papa della misericordia e dal profondo senso pastorale…”; Il saluto della Chiesa a Papa Francesco: come e quando venerare la salma; Tutti gli uomini di Leone XIV: i nomi in vista delle nomine.

Papa Francesco: nomina mons. Fabio Fabene segretario della Congregazione per le Cause dei Santi - Fabio Fabene, vescovo titolare di Montefiascone, finora sottosegretario del Sinodo dei vescovi. Secondo agensir.it

Chi è mons. Fabio Fabene, nuovo segretario della Congregazione per le Cause dei Santi. Le foto - Il Papa ha nominato Segretario della Congregazione per le Cause dei Santi Monsignor Fabio Fabene, finora sottosegretario del Sinodo dei Vescovi. Si legge su formiche.net