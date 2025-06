Monitor Altagamma-Bain ecco perché il lusso continua a rallentare

Il settore del lusso, simbolo di esclusività e raffinatezza, si trova a fronteggiare un rallentamento senza precedenti. Tra incertezza economica, tensioni geopolitiche e mercati volatili, il 2025 si preannuncia come un altro anno difficile, con una contrazione globale stimata tra il 2% e il 5%. Un quadro che mette in discussione le aspettative di ripresa e invita a riflettere sulle sfide future di un mercato in evoluzione.

Roma, 20 giugno 2025 - Incertezza economica, tensioni geopolitiche, volatilità dei mercati continuano a pesare sul lusso, che dovrebbe chiudere anche il 2025 - dopo un 2024 già in flessione - con una contrazione compresa tra il 2% e il 5% a livello globale. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del monitor Altagamma-Bain sui mercati mondiali dei beni di lusso, realizzato da Bain & company in collaborazione con Altagamma e rilasciato ieri. Secondo lo studio, sul peggioramento della performance ha influito, tra l’altro, il rallentamento dei due mercati principali: Usa e Cina. Se, negli Stati Uniti, cresce l’appeal del lusso accessibile, in Cina cominciano ad affermarsi i brand locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monitor Altagamma-Bain, ecco perché il lusso continua a rallentare

