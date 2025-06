Money Road Sky TV8 NOW la Compagnia delle Tentazioni è spaccata in due tra alleanze e bugie

In un mondo dove le tentazioni sono all’ordine del giorno, “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” ci porta nel cuore di alleanze e inganni, svelando le dinamiche più nascoste tra i protagonisti. Il quarto episodio segna un vero punto di svolta, tra bugie e strategie, lasciando lo spettatore con il fiato sospeso e desideroso di scoprire cosa succederà dopo. Pronti a immergervi in questa saga intrisa di suspense?

Quarto episodio che è un vero punto di svolta per "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", il nuovo show Sky Original condotto da Fabio Caressa. Ieri sera è apparso chiarissimo come la Compagnia delle Tentazioni sia piena di strategie, rivalità e alleanze, tutte più o meno palesi: c'è chi cede alle tentazioni incontrate per strada e me.

Money Road: tutte le dichiarazioni dalla conferenza stampa sulle tentazioni e i loro prezzi - “Money Road: ogni tentazione ha un prezzo” è il nuovo format televisivo di Sky che promette di rivoluzionare l'intrattenimento.

La Compagnia delle tentazioni elegge la seconda guida di questo percorso: Alessandro si ritrova a dover decidere chi portare allo sportello ATM. Chi sceglierà? #MoneyRoad ogni giovedì alle 21:15 su Sky. Vai su Facebook

Nuovo membro della compagnia delle tentazioni: Sandro, 52, professore e anche gigante buono pronto ad aiutare il prossimo. Riuscirà ad essere d’aiuto anche qui? #MoneyRoad - Ogni tentazione ha un prezzo, ogni giovedì alle 21:15 su Sky! Vai su X

