Money Road | colpi di scena e alleanze spezzate nel quarto episodio

In onda su Sky Original. Il quarto episodio di "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", lo show Sky Original condotto da Fabio Caressa, ha segnato un vero punto di svolta per la Compagnia delle Tentazioni. La trama si infittisce tra strategie nascoste, promesse infrante e dinamiche sempre più tese all'interno del gruppo. Durante il nuovo trekking, i 12 partecipanti hanno rivelato le loro vere carte: c'è chi cede alle tentazioni mentendo al gruppo, chi predica lo spirito di squadra salvo poi agire nell'ombra, e chi raccoglie segreti per poi condividerli senza esitazione. La coesione iniziale sta ormai lasciando spazio a diffidenza e rivalità sempre più marcate.