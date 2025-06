Mondiali judo 2025 oggi | orari 20 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 20 giugno, si conclude il grande spettacolo dei Mondiali di judo 2025 a Budapest. Dopo intense giornate di sfide individuali, l’attenzione si sposta sul Team Event, un emozionante confronto tra nazioni che mette alla prova talento e spirito di squadra. Scopri gli orari, la tv e lo streaming italiani per vivere in diretta questa giornata decisiva e tifare i tuoi campioni fino all’ultimo combattimento!

Oggi, venerdì 20 giugno, ultima giornata di combattimenti nei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), si chiuderanno i battenti di quest’edizione della rassegna iridata. Messe alle spalle i confronti delle categorie individuali, si assisterà al Team Event, ovvero alla prova a squadre in cui una serie di atleti (uomini e donne) rappresenteranno il proprio Paese al meglio delle proprie possibilità per conquistare le medaglie. Il Bel Paese ha concluso il proprio percorso nei match individuali con gli ori firmati dalla bresciana Alice Bellandi nei -78 kg femminili, confermando in questo modo l’oro olimpico conquistato l’anno scorso, e dalla napoletana Susy Scutto nei -48 kg riservati alle donne. 🔗 Leggi su Oasport.it