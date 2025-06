Mondiali judo 2025 oggi | orari 20 giugno tv streaming italiani in gara nella prova a squadre

Scopri gli orari, la tv e lo streaming italiani dei Mondiali di judo 2025, in programma oggi, 20 giugno, alla László Papp Arena di Budapest. Dopo intense giornate dedicate alle categorie individuali, si chiude questa edizione con il Team Event, dove le migliori squadre nazionali si sfideranno per conquistare il titolo. Una giornata all’insegna dell’adrenalina e della passione, da non perdere.

Oggi, venerdì 20 giugno, ultima giornata di combattimenti nei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), si chiuderanno i battenti di quest'edizione della rassegna iridata. Messe alle spalle i confronti delle categorie individuali, si assisterà al Team Event, ovvero alla prova a squadre in cui una serie di atleti (uomini e donne) rappresenteranno il proprio Paese al meglio delle proprie possibilità per conquistare le medaglie. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 10.00 Il Bel Paese ha concluso il proprio percorso nei match individuali con gli ori firmati dalla bresciana Alice Bellandi nei -78 kg femminili, confermando in questo modo l'oro olimpico conquistato l'anno scorso, e dalla napoletana Susy Scutto nei -48 kg riservati alle donne.

