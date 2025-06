Mondiale per Club PSG Botafogo 0-1 | crollo a sorpresa dei campioni d’Europa!

In un colpo di scena che ha lasciato tutti senza fiato, il PSG di Luis Enrique subisce una deludente sconfitta contro il Botafogo nel secondo turno del Mondiale per Club. Dopo aver conquistato con forza la Champions League, i campioni d’Europa si trovano ora a dover affrontare una dura realtà . Ma cosa è successo davvero in campo? E quale sarà il destino dei parigini in questa competizione? Scopriamolo insieme.

Ecco com’è andata la partita del 2° turno del torneo. Brutta e inaspettata battuta d’arresto per il PSG di Luis Enrique al Mondiale per Club. La squadra neo laureata campione d’Europa dopo aver battuto l’ Inter in finale di Champions League con un roboante 5 a 0, aveva iniziato bene la propria avventura in terra statunitense andando a vincere con un secco 4 a 0 sull’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Al match del secondo turno, però, è arrivato il crollo inatteso. La squadra francese è infatti uscita sconfitta dal match disputato alle ore 3 italiane contro i brasiliani del Botafogo per 0 a 1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, PSG Botafogo 0-1: crollo a sorpresa dei campioni d’Europa!

