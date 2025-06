Mondiale per Club Messi carica l’Inter Miami dopo la vittoria contro il Porto | Siamo inferiori ma siamo stati bravi

Dopo una spettacolare rimonta e una vittoria che ha fatto sognare i tifosi, Messi carica l’Inter Miami nel Mondiale per Club. Nonostante le sfide e le avversarie più attrezzate, il capitano argentino ha dimostrato ancora una volta il suo spirito combattivo e la sua leadership. La squadra si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo di questa avventura internazionale, alimentando le speranze di un traguardo storico.

Mondiale per Club, Messi carica l’Inter Miami dopo la vittoria contro il Porto. Le dichiarazioni del capitano argentino Al termine del match vinto 2-1 contro il Porto in rimonta del suo Inter Miami, nella seconda giornata del Mondiale per Club, Leo Messi ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo essere stato protagonista del match con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, Messi carica l’Inter Miami dopo la vittoria contro il Porto: «Siamo inferiori, ma siamo stati bravi»

