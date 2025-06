Mondiale per Club le presenze degli spettatori negli stadi

Il Mondiale per Club 2025, ampliato a 32 squadre dalla Fifa, sta già mostrando il suo impatto non solo sul campo, ma anche negli stadi. La partecipazione degli spettatori americani testimonia l’interesse crescente verso uno degli eventi più attesi del calcio globale, in un contesto che anticipa il grande appuntamento del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Un segnale chiaro che il futuro di questo sport è più vivo che mai.

Il successo del Mondiale per Club 2025, allargato dalla Fifa a 32 squadre, si misura anche dal seguito negli stadi degli spettatori americani. Un test interessante anche in vista del Mondiale vero e proprio che si disputerà negli States, in Canada e Messico nell'estate del 2026. Gli organizzatori hanno faticato a piazzare i tagliandi delle partite e sono stati obbligati ad abbassare progressivamente i prezzi, avviando anche massicce campagne promozionali per cercare di regalare un colpo d'occhio all'altezza delle sfide proposte al pubblico americano. Il 18 giugno la Fifa ha comunicato di aver conteggiato la presenza di oltre 340.

