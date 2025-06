Mondiale per Club l’Aukland resiste quasi un tempo Poi Di Maria la sospensione e un Benfica più cinico portano al 6-0 finale

Nel Mondiale per Club 2025, l'Auckland City sorprende resistendo quasi un tempo contro il potente Benfica. Tuttavia, un episodio chiave con l'espulsione di Di Maria e la freddezza del Benfica cambiano le sorti della partita, culminando in un netto 6-0. La squadra portoghese dimostra tutta la sua superiorità , rafforzando la propria strada verso gli ottavi di finale. È una sfida che lascia tutti con il fiato sospeso, promettendo emozioni ancora più intense nelle prossime partite.

Il Benfica domina nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, imponendosi con un netto 6-0 sull'Auckland City e facendo un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante un primo

"Per giocare al Mondiale per club ho dovuto rinunciare a delle ferie e prendere dei permessi non retribuiti. Soffrirò un po' con l'affitto e le bollette, ma giocare contro Bayern Monaco, Benfica e Boca Junior... ne varrà la pena." A parlare è Conor Tracey, il portiere Vai su Facebook

