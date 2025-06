Mondiale per club | Inter Miami-Porto 2-1 ' magia' di Messi Bene l' Atletico il Psg ko col Botafogo

Leo Messi brilla ancora una volta, regalando emozioni e vittorie all'Inter Miami nel Mondiale per club. La sua punizione vincente ha lanciato i padroni di casa verso una rimonta epica contro il Porto, passando da 0-1 a 2-1 grazie anche ai gol di Segovia e alla magia del fuoriclasse argentino. Mentre l’Atletico si ferma e il PSG cade sotto i colpi del Botafogo, la scena è tutta di Messi: un concentrato di classe che lascia il mondo senza fiato.

Leo Messi si prende la scena al Mondiale per club. Il fuoriclasse argentino ha realizzato su punizione la rete che ha permesso all’Inter Miami di battere il Porto 2-1 in rimonta nella seconda giornata del girone A. Ad Atlanta è un rigore di Omorodion a sbloccare il risultato. La rimonta degli statunitensi si concretizza nel secondo tempo con il gol di Segovia (47') e la magia di Messi (54'). L’Inter. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per club: Inter Miami-Porto 2-1, 'magia' di Messi. Bene l'Atletico, il Psg ko col Botafogo

