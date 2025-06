Mondiale per Club il Flamengo sorprende il Chelsea per 3-1 | in gol l’ex Juventus Danilo

In un sorprendente scontro al Mondiale per Club, il Flamengo conquista una vittoria meritata contro il Chelsea con un convincente 3-1. I brasiliani, forti dell’ottimo momento in campionato, dimostrano di saper affrontare anche le grandi sfide internazionali, sorprendendo i londinesi già stanchi dopo una lunga stagione tra Premier e Conference League. La partita si accende e il pubblico assiste a uno spettacolo avvincente, con il talento di Danilo che fa la differenza.

Vittoria meritatissima del Flamengo in questa seconda giornata del Mondiale per Club contro il Chelsea di Maresca Il Flamengo approfitta dell’ottimo stato di forma che sta vivendo in campionato per battere con un bel 3-1 il Chelsea di Enzo Maresca. Da ricordare che i Blues hanno terminato una stagione lunghissima tra Premier League e Conference League, dove sono arrivati in finale, vincendola contro il Betis. I londinesi erano passati in vantaggio con il solito ex Lazio Pedro Neto, autore dell’1-0 anche nel primo match contro i Los Angeles FC, ma poi si è scatenato il Flamengo con il pareggio di Bruno Henrique, il momentaneo 2-1 da parte dell’ex Juventus Danilo e infine il tris siglato da Wallace Yan. 🔗 Leggi su Sportface.it

