Mondiale per Club il Flamengo balla! Vince per 3-1 sul Chelsea e conquista gli ottavi di finale

Il Flamengo ha scritto una pagina epica nel Mondiale per Club, dominando il Chelsea con un roboante 3-1 e conquistando così la qualificazione agli ottavi di finale. Al Lincoln Financial Field di Philadelphia, i brasiliani hanno mostrato tutta la loro forza e determinazione, regalando emozioni ai tifosi di tutto il mondo. La sfida si è trasformata in uno spettacolo travolgente, lasciando presagire un percorso entusiasmante nella competizione. E ora, l’avventura continua!

Al Lincoln Financial Field di Philadelphia, Chelsea e Flamengo hanno dato vita a un match mozzafiato nel Gruppo?D della FIFA Mondiale per Club?2025. Dopo un avvio promettente per i Blues, con gol di Pedro Neto nel primo tempo,

