Mondiale per Club i risultati della notte | vince l’Atletico contro il Seattle Sorpresa Psg sconfitto 0-1 dal Botafogo

Nella notte tra giovedì e venerdì, il Mondiale per club ha regalato emozioni intense con le sfide del girone B. L'Atletico Madrid ha sorpreso vincendo contro il Seattle, mentre il Botafogo ha conquistato una vittoria inaspettata sul Psg, che è stato sconfitto 1-0. Una notte ricca di colpi di scena che promette un torneo sempre più avvincente, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso.

