Mondiale per Club flop di pubblico negli USA | la FIFA non riempie gli stadi

Nonostante investimenti milionari, il Mondiale per Club negli USA fatica a catturare l’attenzione dei tifosi. La FIFA, con oltre 50 milioni di dollari spesi in marketing, si scontra con uno scenario di pubblico scarso e stadi semi-deserti. Un flop che mette in discussione strategie e ambizioni globali, lasciando molti a chiedersi: come mai, nonostante le risorse, l’evento non riesce a conquistare le folle? La sfida è ancora aperta.

Nonostante un investimento enorme di oltre 50 milioni di dollari in marketing, la FIFA non riempie gli stadi per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mondiale per Club, flop di pubblico negli USA: la FIFA non riempie gli stadi

In questa notizia si parla di: mondiale - club - fifa - riempie

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club, meglio Baggio e Ronaldo in tribuna che Messi in campo Il pareggio senza reti fra Inter Miami e Al-Ahly ha inaugurato il torneo Fifa con le riprese tv preoccupate soprattutto di inquadrare i settori dello stadio occupati dagli spettatori. Prezzi de Vai su Facebook

FIFA CLUB WORLD CUP | AL-AIN - JUVENTUS, LA PARTITA Inizia nel migliore dei modi la FIFA World Cup dei bianconeri, che a Washington calano il pokerissimo e battono gli emiratini dell'Al-Ain per 5-0, con due doppiette, di Kolo Muani e Conceicao, e un Vai su X

Mondiale per club, la nuova scommessa di Infantino ha già raggiunto l’obiettivo: ingrossare il…; Infantino non si è inventato nulla di nuovo per riempire gli stadi per il Mondiale, era pratica consueta per i concerti; Diario dagli States, giorno 2 | Le luci della città.

Perché gli stadi del Mondiale per Club sono sempre vuoti all’inizio delle partite, ma non dopo - Le inquadrature all'inizio delle partite mostrano stadi con grandi spazi vuoti che si riempiono con il passare del tempo: è il modo americano di vivere ... fanpage.it scrive

Botafogo-Psg, Igor Jesus ferma i campioni d'Europa - Il Botafogo batte il Psg e riaccende il duello eurosudamericano nel Mondiale per Club. Come scrive corriere.it