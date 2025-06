Mondiale per Club ecco la prima sorpresa | il Botafogo batte il Psg!

Nel mondo del calcio, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e il Mondiale per Club non fa eccezione. Nella notte di Pasadena, il Botafogo ha sconfitto il Psg per 1-0, smascherando i favoriti e rivoluzionando le carte in tavola. La vittoria brasiliana, combinata con altre emozionanti sfide, rende il Gruppo B più aperto che mai. E adesso, il torneo si infiamma: cosa ci riserverà il resto di questa avvincente edizione?

Il Botafogo ha battuto il Psg per 1-0 nella partita che si è giocata alle 3 italiane. I brasiliani guidano il gruppo B con sei punti. Correa fuori 90?. CADONO I CAMPIONI D'EUROPA – La prima sorpresa del Mondiale per Club arriva nella notte al Rose Bowl di Pasadena, con i campioni d'Europa del Psg che cadono contro il Botafogo. Il gruppo B diventa, dunque, più vivo che mai, a maggior ragione della vittoria dell'Atletico Madrid contro il Seattle Sounders. Luis Henrique, rispetto al debutto contro gli spagnoli, cambia qualcosina: fuori i titolari Nuno Mendes, Marquinhos, Fabian Ruiz, Joao Neves e ancora Dembele (già out per infortunio con l'Atletico).

