Mondiale per club | bene l' Atletico il Psg ko col Botafogo

Il Mondiale per club entra nel vivo con risultati sorprendenti e grandi sfide in programma. L'Atletico Madrid si impone sui Seattle Sounders, mentre il Botafogo sorprende il PSG con una vittoria di misura. La competizione prosegue con emozioni intense e incontri che promettono spettacolo, tra cui l’attesa sfida tra Inter e Urawa Reds e il big match Juventus-Wydad. La corsa verso il titolo mondiale continua a riservare sorprese e momenti da ricordare.

Nella seconda delle tre giornate della fase a gironi del Mondiale per club in corso negli Stati Uniti e giocate nella notte italiana, l' Atletico Madrid ha battuto 3-1 i Seattle Sounders e il Botafogo ha superato 1-0 il Paris Saint Germain. Oggi pomeriggio in campo Benfica-Auckland, poi stasera Flamengo-Chelsea. Domani l'Inter sfida i giapponesi Urawa Reds e domenica la Juventus affronta i marocchini del Wydad. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mondiale per club: bene l'Atletico, il Psg ko col Botafogo

