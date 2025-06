Mondiale per Club 2ª giornata | PSG battuto dal Botafogo senza Correa Le gare di oggi 2 dopo le 00.00

Il Mondiale per Club FIFA 2025 entra nel vivo con sorprese e sfide entusiasmanti. Dopo la vittoria inaspettata del Botafogo sul PSG senza Correa, l'attesa si focalizza sulle gare di oggi, con l'Inter pronta a sfidare l'Urawa Red Diamonds. Mentre i tifosi seguono con trepidazione ogni momento, il torneo si conferma un palcoscenico di emozioni e colpi di scena che appassionano gli appassionati di calcio in tutto il mondo.

Al Mondiale per Club FIFA è cominciata la seconda giornata, in attesa dell’Inter che domani affronterĂ i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Stanotte il Botafogo a sorpresa ha battuto il Psg e l’ex nerazzurro Joaquin Correa è rimasto 90? in panchina. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO A. Palmeiras-Al Ahly 2-0 49? aut. Abou Ali, 59? F. Lopez Inter Miami-Porto 2-1 8? rig. Omorodion (P), 47? Segovia, 54? Messi CLASSIFICA: Palmeiras 4, Inter Miami 4, Porto 1, Al-Ahly 1. GRUPPO B. Seattle Sounders-AtlĂ©tico Madrid 1-3 11?, 55? Barrios, 47? Witsel, 50? RusnĂ k (S) PSG-Botafogo 0-1 36? Igor Jesus CLASSIFICA: Botafogo 6, PSG 3, AtlĂ©tico Madrid 3, Seattle Sounders 0. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, 2ÂŞ giornata: PSG battuto dal Botafogo senza Correa. Le gare di oggi (2 dopo le 00.00)

