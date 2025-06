Mondiale per Club 2025 Psg-Botafogo 0-1 | brasiliani già agli ottavi

In un sorprendente capitolo del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti, il Botafogo ha stregato tutti vincendo 1-0 contro il prestigioso PSG, campione di Champions League. Igor Jesus ha deciso la partita al 36°, regalando ai brasiliani l’accesso agli ottavi e lasciando interdetti gli appassionati di calcio di tutto il mondo. La sfida ha dimostrato come lo spirito di squadra possa sovvertire anche i pronostici più scontati e alimentare la passione per il calcio globale.

Prima grande sorpresa nel Mondiale per Club 2025 negli Usa, con il Botafogo che ha battuto per 1-0 il Psg, vincitore della Champions League. Il gol decisivo porta la firma di Igor Jesus ha segnato al 36?, poi i campioni sudamericani hanno resistito al disperato forcing dei francesi nel tempo teso. Il club francese non perdeva in nessuna competizione dal 3 maggio ma i campioni d’Europa sono apparsi comprensibilmente stanchi a tratti. La straordinaria rete di Jesus è stata la prima subita da Gigio Donnarumma dal 17 maggio. La squadra di Luis Enrique aveva superato le sue ultime tre avversarie con un punteggio complessivo di 12-0, vincendo la Coppa di Francia e la finale di Champions League. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, Psg-Botafogo 0-1: brasiliani già agli ottavi

