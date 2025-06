Mondiale per club 2025 Juventus e Inter in campo | orari formazioni e dove vederle in tv

Il Mondiale per Club 2025 si preannuncia come un evento straordinario, con Juventus e Inter pronti a dare battaglia sul palcoscenico mondiale. Con 32 squadre provenienti da sei confederazioni e gare emozionanti in 12 stadi negli Stati Uniti, l’attesa cresce. Scopri gli orari, le formazioni e dove poter seguire in tv questa competizione epica, che promette di scrivere nuove pagine di storia del calcio. Non resta che vivere questa avventura insieme!

Il Mondiale per Club 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di calcio. Per la prima volta nella storia del torneo, saranno 32 le squadre partecipanti, in rappresentanza delle sei confederazioni FIFA, divise in otto gironi da quattro. La manifestazione si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, con gare ospitate in 12 stadi sparsi in tutto il Paese, tra cui l'Hard Rock Stadium di Miami (teatro della gara inaugurale), il Rose Bowl di Los Angeles e il Lumen Field di Seattle. Mondiale per club 2025: Juventus e Inter in campo. Il sorteggio dei gironi si è svolto il 5 dicembre 2024 a Miami, definendo gli accoppiamenti della fase iniziale, che qualificherà le prime due classificate di ciascun girone agli ottavi di finale.

