mondiale per club 2025 colpaccio botafogo contro il psg i risultati della gruppo a e b

Milano, 20 giugno 2025 - Non mancano le sorprese nel Mondiale per Club. La più clamorosa arriva dal gruppo B, con il Botafogo che batte 1-0 il Paris Saint Germain. A decidere la sfida è la rete al 36' di Igor Jesus. Grazie a questo risultato i brasiliani si portano in testa al girone, con 3 punti di vantaggio sui parigini e sull' Atletico Madrid, che stende i Seattle Sounders per 3-1, grazie alla doppietta di Barrios (11' e 55') e al gol di Witsel (47'). Inutile per le speranze degli americani il sigillo al 50' di Rusnak. Per determinare le due compagini che accederanno alla fase a eliminazione diretta sarà fondamentale l'ultimo turno: la formazione di Simeone affronterà il Botafogo, mentre il Psg sfiderà la compagine di Seattle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net