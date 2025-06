Mondiale Club | Flamengo-Chelsea 3-1

Nel cuore di Torino, il Flamengo mette a segno una vittoria memorabile contro il Chelsea, superandolo 3-1 nella seconda giornata del Mondiale per club. Una serata emozionante che ha visto i brasiliani dominare sul campo, consolidando la loro leadership nel Gruppo D. La partita ha regalato colpi di scena e momenti di pura adrenalina, lasciando gli spettatori entusiasti. Ma cosa succederĂ nelle prossime sfide? Restate con noi per scoprirlo!

Torino, 20 giu. (LaPresse) – Il Flamengo cala il tris al Chelsea. La formazione brasiliana ha superato 3-1 i londinesi nell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo D del Mondiale per club e resta a punteggio pieno. Chelsea avanti con Pedro Neto (14?), rimonta del Flamengo con le reti di Bruno Henrique (62?) e Danilo (65?). Wallace Yan fissa il risultato sul definitivo 3-1 (83?). I Blues, che restano fermi a 3 punti, hanno chiuso la partita in dieci per l’espulsione di Jackson. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale Club: Flamengo-Chelsea 3-1

