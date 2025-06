Molteni | La decisione dei giudici premia la linea del governo Salvini ministro migliore

La recente decisione dei giudici premia la linea del governo Salvini, riconoscendo la correttezza delle sue azioni e confermando che la strategia sull’immigrazione adottata era quella giusta. Grazie a Salvini, si sono registrati risultati tangibili: una diminuzione del 90% degli sbarchi, un incremento dei rimpatri e una significativa riduzione delle morti in mare. Parliamo di un modello vincente, che ha dimostrato di funzionare. A dirlo è il sottosegretario Nicola Molteni, perché non toccava...

«Questa è una sentenza importante non solo perché dice che il comportamento di Salvini è stato corretto, e non ci sono reati ma soprattutto perché conferma che la linea del governo sull'immigrazione era quella giusta. Grazie a Salvini, d'altronde, si sono ridotti del 90% gli sbarchi, sono aumentati i rimpatri e diminuite le morti in mare. Parliamo di modello vincente». A dirlo il sottosegretario dell'Interno Nicola Molteni. Perché non toccava all'Italia dare il Pos? «L'Open Arms è una nave che batte bandiera spagnola, quindi la responsabilità era spagnola. Non ci sono molti dubbi». Salvini, intanto, ha dovuto subire un lungo calvario giudiziario. 🔗 Leggi su Iltempo.it