MolFest a Molfetta dal 27 giugno tre giorni di festa con l’energia della cultura Pop e delle associazioni

Dal 27 giugno, Molfetta si trasforma nel cuore pulsante della cultura pop con MolFest, un festival che celebra la creatività e l’energia della comunità locale. Questi tre giorni di festa, organizzati con passione e partecipazione attiva, promettono un’esperienza coinvolgente fatta di musica, arte e socialità. Preparatevi a vivere un evento unico, nato dalla voglia di condividere e ispirare: perché in questa città, la cultura pop diventa protagonista indiscussa, e l’avventura sta per iniziare.

(Adnkronos) – Tutto pronto per la nuova edizione di MolFest, festival della Cultura Pop, festival che nasce dalla comunità e vive grazie alla sua energia: creato con la gente, per la gente. L’evento, promosso dal Comune di Molfetta grazie al contributo della Regione Puglia e organizzato da LEG Live Emotion Group, si può definire un progetto . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it