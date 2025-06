Modifiche delle linee degli autobus per la festa del patrono San Giovanni

Martedì 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni, Santo Patrono di Firenze, si svolgeranno numerosi eventi tra cui il corteo del Calcio Storico, la finale del Torneo e lo spettacolo dei “Fochi”. Per garantire un servizio efficiente e sicuro, alcune linee urbane del trasporto pubblico subiranno modifiche temporanee. Ti invitiamo a consultare le nuove mappe e gli orari aggiornati per muoverti senza stress e vivere appieno questa celebrazione unica.

