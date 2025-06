Modifiche alla viabilità in via Kennedy per lavori alla rete di teleriscaldamento

Per garantire interventi essenziali alla rete di teleriscaldamento, si annunciano importanti modifiche alla viabilità in via Kennedy dal 23 giugno al 1 agosto 2025. Durante questo periodo, dalle 00:00 alle 24:00, ci saranno restringimenti di carreggiata e temporanei divieti di sosta tra civico 8/a e l’intersezione con Vicolo Grossardi. Queste opere, fondamentali per migliorare il comfort e l’efficienza energetica del quartiere, richiedono la collaborazione di tutti.

