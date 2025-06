Modena il mercato si infiamma Il Palermo di Inzaghi tenta Palumbo

Il mercato di Modena si accende, e il nome di Antonio Palumbo torna a far sognare i tifosi. Dopo l’annuncio di Sottil, le grandi di Serie B si contendono il centrocampista, ma il club emiliano mantiene il punto: il cartellino vale circa tre milioni. Un prezzo che riflette le ambizioni e il valore del giocatore. La sfida è aperta: riuscirà il Palermo di Inzaghi ad aggiudicarsi la sua firma? Restate sintonizzati per gli sviluppi.

Pare essersi infiammato d’improvviso il mercato del Modena, qualche giorno dopo l’annuncio di Andrea Sottil. Che Antonio Palumbo sarebbe stato corteggiato dalle big di Serie B era da dire, non certo una novità per Catellani e per il club stesso che, tuttavia, ha sempre precisato il prezzo del cartellino alle varie pretendenti, ad esempio il Sassuolo quando a gennaio i neroverdi avevano tentato il colpo. Circa tre milioni, qualcosa in più a dire ma diciamo che i canarini si sedono ad un tavolo partendo da quella base. In cadetteria, l’unica formazione seriamente pronta a discutere di Palumbo è il Palermo, per disponibilità economica e anche per consegnare ad Inzaghi la squadra più forte (sulla carta) del campionato perché ad Inzaghi si deve sempre fare un mercato roboante, lo insegna la sua storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena, il mercato si infiamma. Il Palermo di Inzaghi tenta Palumbo

