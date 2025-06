Modena capitale del badminton e della sostenibilità | al via il 6° Yonex Gran Prix al PalaPanini

Modena si conferma capitale del badminton e della sostenibilità, ospitando dal 21 al 22 giugno il prestigioso Yonex Gran Prix al PalaPanini. La sesta edizione di questo evento internazionale promette emozioni indimenticabili, coinvolgendo giovani talenti e atleti esperti provenienti da tutta Italia. Un’occasione unica per vivere lo sport in un contesto che valorizza anche l’ambiente: preparatevi a scoprire come il badminton e la sostenibilità possano andare di pari passo, facendo di Modena un esempio di eccellenza e innovazione.

Dal 21 giugno al 22 giugno prenderà il via, presso il PalaPanini il 6° YONEX GRAN PRIX MODENA BADMINTON. La manifestazione giunta alla sesta edizione, propone gare di livello nazionale di questa disciplina e prevede la partecipazione di atleti (dagli under 9 ai master) provenienti da tutte le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena capitale del badminton e della sostenibilità: al via il 6° Yonex Gran Prix al PalaPanini

