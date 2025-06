Moda | Giorgio Armani convalescente dopo ricovero non sarà presente a sfilate

Giorgio Armani, icona senza tempo della moda italiana, si prende una meritata pausa di convalescenza dopo un ricovero. Sebbene l’assenza del maestro alle sfilate di Milano sia temporanea, il suo spirito e la sua creatività continuano a ispirare ogni dettaglio delle collezioni. Al suo fianco, la direzione si affida a Leo Dell’Orco, portando avanti con passione l’eredità di Armani. La moda non si ferma: Armani si rinnova, pronto a tornare più forte che mai.

Milano, 20 giu. (LaPresse) – “In occasione delle sfilate Emporio Armani di domani e Giorgio Armani di lunedì 23 giugno, desideriamo informare che il signor Armani, attualmente a casa in convalescenza, non sarĂ presente come di consueto ai due show. Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirĂ Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili”. Lo scrive l’azienda in una nota, sottolinea che “Armani ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. Pur non potendo essere presente fisicamente, seguirĂ con attenzione ogni fase dell’organizzazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Moda: Giorgio Armani convalescente dopo ricovero, non sarĂ presente a sfilate

