Moda fotografia e artigianato dal carcere | Green Pea ospita un weekend dedicato al reinserimento sociale

Immergiti nel cuore del Green Pea, dove moda, fotografia e artigianato si uniscono per raccontare storie di rinascita e creatività. Dal 27 al 29 giugno, un weekend speciale dedicato al reinserimento sociale attraverso esposizioni, sfilate e una suggestiva mostra fotografica sulle carceri italiane. Un’occasione unica per scoprire come l’arte possa trasformare vite e aprire nuove prospettive, dimostrando che la bellezza nasce anche nei luoghi più inattesi.

Al Green Pea da venerdì 27 a domenica 29 giugno: talk, esposizioni di prodotti artistici e artigianali realizzati in carcere, sfilate e una mostra fotografica sulle carceri italiana. Si inizia venerdì 27 giugno dalle ore 18 con l'apertura della gallery e alle ore 19,00 con il talk.

