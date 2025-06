Mobilità interregionale Dirigenti Scolastici 2025 26 | scadenze novità e posti disponibili in aggiornamento

Se sei un dirigente scolastico pronto a intraprendere una nuova sfida, la mobilità interregionale 2025/26 rappresenta un’opportunità imperdibile. La procedura, tutta online, permette di indicare fino a quattro regioni e garantirà il massimo rispetto dei posti vacanti e degli esiti concorsuali. Non perdere il termine: entro il 1° luglio 2025, presenta la tua domanda e preparati a nuove prospettive professionali.

La mobilità interregionale dei Dirigenti scolastici per il 202526 si svolgerà interamente online, con possibilità di indicare fino a quattro regioni. Le domande dovranno essere presentate entro il 1° luglio 2025. Il 100% dei posti vacanti sarà disponibile, con attenzione alla tutela degli esiti concorsuali e all'assenza di esuberi Mobilità interregionale DS 202526: domande online . Mobilità interregionale Dirigenti Scolastici 202526: scadenze, novità e posti disponibili in aggiornamento .

