Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprime soddisfazione per l'approvazione nell'ambito del Decreto-Legge 'Economia', al vaglio dell'odierno Cdm, di alcune importanti misure che impatteranno positivamente sul settore infrastrutturale, dei trasporti e della sicurezza stradale. E' quanto si legge in una nota del Mit. In particolare, il dicastero di Matteo Salvini sottolinea l'approvazione delle seguenti disposizioni: "norma sul reintegro delle risorse per la manutenzione stradale di Province e Città metropolitane per gli anni 2025 e 2026, unitamente all'introduzione di meccanismi di verifica degli adempimenti; efficientamento dell'utilizzo dei fondi per il trasporto rapido di massa, con l'obiettivo di incentivare la tempestiva realizzazione degli interventi; istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana; stanziamento di 142,8 milioni di euro per la Diga foranea di Genova; potenziamento delle infrastrutture idriche nel Comune di Venezia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mit, reintegrate risorse Province, fondi per strade e trasporti

