Misto Sampi – una festa per la diversità a Sampierdarena

Preparati a vivere un giorno di gioia, inclusione e scoperta alla festa Misto Sampi 8211, un evento dedicato alla celebrazione della diversità in Largo Pietro Gozzano a Sampierdarena, Genova, il 20 giugno. Patrocinata dalla Cooperativa Sociale "Il Biscione" e inserita nel progetto "Incopi", questa giornata speciale promuove l'integrazione e la valorizzazione delle differenze culturali. Un'occasione unica per rafforzare il senso di comunità e condividere emozioni autentiche, perché insieme possiamo costruire un mondo più aperto e solidale.

