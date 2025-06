Mister Movie The Batman 2 | James Gunn Smonta i Rumor e Rassicura i Fan sullo Script Segreto

I fan di The Batman 2 possono tirare un sospiro di sollievo: James Gunn, il brillante capo dei DC Studios, smaschera i rumor infondati e rassicura gli appassionati sullo script segreto che tiene tutti col fiato sospeso. Con una dichiarazione ufficiale, Gunn rafforza l’attesa, lasciando intendere che dietro le quinte c’è molto più di quanto si possa immaginare. Scopriamo insieme cosa ha rivelato e come si sta delineando il futuro del Cavaliere Oscuro.

Come riportato da MisterMovie.it. James Gunn, capo dei DC Studios, ha recentemente risposto alle voci insistenti su The Batman 2, confermando che pochissime persone conoscono i dettagli dello script e che i rumor attuali non sono affidabili. Scopriamo cosa ha detto. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie The Batman 2: James Gunn Smonta i Rumor e Rassicura i Fan sullo Script Segreto

