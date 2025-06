Mister Movie Paola Perego Ritorna con Citofonare Rai 2 | Simona Ventura Ancora in Bilico?

Mister Movie svela le ultime novità: Paola Perego si prepara a tornare con la nuova stagione di Citofonare Rai 2, promettendo emozioni e sorprese. Tuttavia, il futuro di Simona Ventura resta in bilico, alimentando curiosità e aspettative tra gli appassionati. Con questo scenario incerto, il panorama televisivo si fa sempre più intrigante: cosa riserveranno i prossimi mesi? Restate con noi per scoprirlo!

Come riportato da MisterMovie.it. La nuova stagione di Citofonare Rai 2 si avvicina, ma il ruolo di Simona Ventura resta incerto. Scopriamo le ultime novità sui progetti di Paola Perego!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie Paola Perego Ritorna con Citofonare Rai 2: Simona Ventura Ancora in Bilico?

In questa notizia si parla di: paola - perego - citofonare - simona

LA RAI BLINDA CITOFONARE RAI2 E PREMIA PAOLA PEREGO CON UNA PRIMA SERATA - La Rai conferma l’arrivo di Citofonare Rai2 in prima serata, una scelta che premia Paola Perego e riaccende l’entusiasmo degli spettatori.

Citofonare Rai 2 è stato cancellato, addio al programma con Paola Perego e Simona Ventura Vai su X

In attesa della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, in queste ore è giunta notizia che Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego sarebbe stato cancellato dalla Rai Vai su Facebook

‘Citofonare Rai 2’ torna con Paola Perego, e Simona Ventura?; Simona Ventura e Perego, che mazzata. Rai fa sul serio: Citofonare Rai2 chiude; Citofonare Rai 2, anticipazioni e ospiti nel salotto di Simona Ventura e Paola Perego.

Paola Perego torna con 'Citofonare Rai 2', in ballo per lei anche un serale - Ma, a quanto apprende l'Adnkronos, nessuna certezza sulla presenza di Simona Ventura alla co- Lo riporta msn.com

Citofonare Rai2 confermato: dentro Paola Perego, in dubbio Simona Ventura - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com