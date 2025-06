Mister Movie Nuovo Film di James Bond 26 | Chi Dirigerà il Ritorno di 007? Svelati i Registi in Lizza!

Il mondo di James Bond si prepara a un nuovo capitolo ricco di sorprese, con MisterMovie.it che svela le prime indiscrezioni sui possibili registi di 007 nel suo prossimo film. Mentre gli appassionati attendono con trepidazione, si delineano le candidature più solide per portare avanti l’iconica saga sotto la guida di Amazon MGM Studios. Scopri chi potrebbe essere alla guida di questa emozionante rinascita di 007!

Come riportato da MisterMovie.it. Indiscrezioni bomba sul futuro di James Bond! Scopri i registi più quotati per dirigere il prossimo capitolo della saga e preparati a un'era di cambiamenti sotto la guida di Amazon MGM Studios. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie Nuovo Film di James Bond 26: Chi Dirigerà il Ritorno di 007? Svelati i Registi in Lizza!

In questa notizia si parla di: james - bond - registi - mister

Skyfall di james bond svela la morte di m nei titoli d’apertura - Skyfall di James Bond segna un capitolo indimenticabile, svelando il destino di M interpretata da Judi Dench già nei titoli di testa.

Joe Don Baker morto l'attore statunitense di Walking Tall e James Bond: aveva 89 anni; Superman, il trailer è in arrivo: la conferma del regista James Gunn; 'L'ultimo dei Mohicani' diventerà una serie tv.

James Bond 007, Steve McQueen tra i papabili nuovi registi - La scelta di un nuovo attore per James Bond 007 è talmente lunga e delicata ... Scrive msn.com

James Bond, Sam Mendes: "I produttori cercano registi più controllabili" - Sam Mendes non pensa affatto di tornare nel franchise di James Bond, già conosciuto in passato per aver diretto Skyfall nel 2012 e Spectre nel 2015. Segnala movieplayer.it