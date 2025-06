Mister Movie Blues Brothers Tornano | Nuova Graphic Novel Continua la Missione

I leggendari Blues Brothers tornano in una emozionante nuova graphic novel, proseguendo la loro avventura dopo vent’anni dal celebre film. Ricreate con stile e passione, le strisce a fumetti riportano Jake e Elwood nel cuore di un’azione che farà impazzire i fan di tutto il mondo. Preparate l’armonica e immergetevi in questa entusiasmante continua…

