Mister Movie Aaron Taylor-Johnson è il nuovo James Bond? La risposta segreta dopo 28 Years Later

Il mondo di James Bond potrebbe presto essere rivoluzionato: Aaron Taylor Johnson, noto per la sua versatilità, si fa strada come il nuovo 007, dopo 28 anni di attesa. MisterMovie.it svela gli ultimi retroscena e le reazioni scatenate da un enigmatico "Non posso parlarne" dell’attore, che ha fatto infuriare i fan. È lui davvero la scelta segreta di Amazon per il prossimo capitolo della saga? Scopriamolo insieme.

Come riportato da MisterMovie.it. Un "Non posso parlarne" dell'attore fa esplodere il web: sarà lui a indossare lo smoking di 007 nell'era Amazon? Tutti gli indizi e le reazioni dei fan. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie Aaron Taylor-Johnson è il nuovo James Bond? La risposta “segreta” dopo 28 Years Later

In questa notizia si parla di: mister - movie - aaron - taylor

Mister Movie | Jessica Morlacchi: addio reality (tranne GF)? La musica è Sanremo l’obiettivo! - Jessica Morlacchi, vincitrice del Grande Fratello, si racconta in esclusiva, parlando dei suoi preferiti a L'Isola dei Famosi e dei suoi prossimi obiettivi nel mondo della musica.

Dopo 28 giorni dopo e 28 settimane dopo, Danny Boyle torna con 28 anni dopo, il nuovo attesissimo capitolo della saga. Un ritorno inquietante tra caos, sopravvivenza e orrore, con un cast d’eccezione composto da Jodie Comer, Ralph Fiennes e Aaron Ta Vai su Facebook

E.L. James: da 50 Sfumature a The Mister, ecco il suo nuovo romanzo; Film con sicari protagonisti: i titoli da non perdere; 50 sfumature di sesso: qualche risata e tanta noia.

Aaron Taylor Johnson: "Quale sarà il mio prossimo film? È segreto!" E i fan pensano a 007 - All'attore è bastata una semplice frase per alimentare ancora una volta i rumor riguardanti il prossimo film di James Bond. cinema.everyeye.it scrive

Aaron Taylor-Johnson: cinque film imperdibili da vedere in streaming in attesa di “28 anni dopo” - Johnson torna al cinema con il sequel "28 anni dopo", mentre cinque film in streaming, tra cui "Kick- Come scrive ecodelcinema.com