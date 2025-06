Missione compiuta giù l' Iva su opere d' arte

Dopo mesi di trattative intense, Alessandro Giuli porta a casa una vittoria storica: l'IVA sulle opere d'arte in Italia scende dal 22% al 5%, un traguardo che ci pone ai vertici europei. Questa conquista non solo valorizza il nostro patrimonio artistico, ma rafforza la posizione dell’Italia nel panorama internazionale. È un risultato che segna una svolta significativa per il settore e apre nuove opportunità di crescita e valorizzazione culturale. La missione è compiuta, e il futuro dell’arte italiana si prospetta più promettente che mai.

Alla fine dopo mesi di trattative con il ministero dell'Economia Alessandro Giuli ce l'ha fatta: scende l'aliquota dell'Iva sulla transazione ed esportazione di opere d'arte. L'Italia passa dal 22% al 5% portandosi al livello più basso in Europa e superando Francia e Germania che, una volta capite le intenzioni del governo italiano, si erano affrettate a varare per prime la manovra correttiva, facendo scendere le loro rispettive aliquote al 5,5% e al 7%. "Missione compiuta" esulta il ministro della Cultura che parla di un "risultato storico" perché "competere ad armi pari per l'Italia significa primeggiare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Missione compiuta, giù l'Iva su opere d'arte"

In questa notizia si parla di: missione - compiuta - opere - arte

Missione compiuta, lo Spezia chiude terzo. Catanzaro o Cesena l’avversario ai playoff - Missione compiuta per lo Spezia, che chiude il campionato al terzo posto battendo il Cosenza con un netto 3-1, grazie a una straordinaria prestazione nel primo tempo.

. BROL ART 2025 Brolo di Palazzo Morani Sabato 7 e Domenica 8 giugno ? Due giorni tra arte, musica e solidarietà SABATO 7 GIUGNO ? Dalle 18:00 | Apertura mostra con una quindicina di artisti locali Dalle 19:00 | Stand gastronomico ap Vai su Facebook

Fisco, Iva su opere d'arte scende dal 22 al 5%. Giuli: Missione compiuta; Giuli: 'Missione compiuta, Iva opere d'arte scende al 5%'; Giuli: Missione compiuta, Iva al cinque per cento per l’arte.

"Missione compiuta, giù l'Iva su opere d'arte" - Alla fine dopo mesi di trattative con il ministero dell'Economia Alessandro Giuli ce l'ha fatta: scende l'aliquota dell'Iva sulla transazione ed esportazione di opere d'arte. Da ansa.it

Giuli: 'Missione compiuta, Iva opere d'arte scende al 5%' - Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in conferenza stampa, al Collegio Romano, commenta le norme sull'Iva per le opere d'arte che dice "sono scese dal 22% al 5%". Scrive ansa.it