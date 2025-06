Missili su Beer Sheva sfiorata sede Microsoft Teheran attacca gli Usa | Complici del crimine israeliano nessun negoziato nucleare

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: missili su Beer Sheva, attacchi a Teheran e accuse reciproche tra Iran, Stati Uniti e Israele. La stabilità della regione è in bilico, mentre le negoziazioni sul nucleare sembrano ormai irraggiungibili. La scena internazionale si trova di fronte a una crisi senza precedenti, dove la volontà di dialogo sembra ormai perduta. La domanda che ci Poniamo è: quanto durerà questa escalation?

Non c'è nessun negoziato tra Iran e Stati Uniti all'orizzonte e, fino a quel momento, il programma nucleare iraniano non subirĂ alcun cambiamento. Dopo la frattura tra Washington e Teheran giĂ ufficializzata ieri dall' Ayatollah Ali Khamenei, è il ministro degli Esteri Abbas Araghchi a confermare la distanza tra le parti: «FinchĂ© le aggressioni israeliane continueranno, non ci sarĂ spazio per il dialogo. Non avremo colloqui con gli Usa, in quanto complici del crimine israeliano». Dura la risposta da Tel Aviv, che sta continuando a bersagliare Teheran con raid e droni: «Nulla è cambiato. L'Iran sta ingannando il mondo e cercando di perdere tempo.