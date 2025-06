Missili su Beer Sheva sfiorata sede Microsoft | Collabora con Israele Khamenei | Il nemico sionista viene punito

La tensione mediorientale si drammatizza ancora, con missili che martellano Beer Sheva e minacciano la fragile stabilità della regione. Dopo notti di colpi e allarmi, un singolo missile iraniano sfiora la sede Microsoft, evidenziando le complesse dinamiche di un conflitto che coinvolge alleanze, interessi geopolitici e il fronte interno israeliano. In un contesto di escalation, la domanda rimane: quale sarà il passo successivo in questa intricata partita di potere?

Salve di proiettili per tutta la notte, poi un lancio stamattina. Un singolo missile iraniano a cui gli intercettori di Tel Aviv, secondo l’Idf per un malfunzionamento tecnico, non sono stati in grado di rispondere. L’impatto nella città di Beer Sheva, che già era stata bersagliata, è stato devastante: un cratere di due o tre metri di larghezza è stato scavato in un parcheggio poco distante da una zona residenziale. Veicoli in fiamme, facciate di edifici scarnificate, vetri infranti. E fumo che, dai primi report, si innalzava dagli uffici del Gav-Yam Negev Advanced Technology Park, la Silicon Valley israeliana. 🔗 Leggi su Open.online