Missili iraniani su Tel Aviv Gerusalemme e Haifa | Diversi feriti Netanyahu | Con o senza Trump fermeremo il programma nucleare

In un crescendo di tensione, i recenti attacchi missilistici iraniani su Tel Aviv, Gerusalemme e Haifa segnano un capitolo cruciale nel conflitto mediorientale. Con almeno 25 missili lanciati da Teheran, la situazione si fa sempre più critica, e le ferite aperte tra le nazioni si intrecciano con gli sforzi internazionali di fermare il programma nucleare. Netanyahu, con o senza Trump, potrebbe essere l’ago della bilancia per un futuro di pace o di escalation.

Forti esplosioni si sono udite a Gerusalemme, Tel Aviv e Beersheba dopo l’inizio del nuovo raid iraniano su Israele. Lo riferiscono i media locali. Stando a quanto scrive il Times of Israel, sono almeno 25 i missili lanciati da Teheran. I soccorritori stanno rispondendo alle segnalazioni di impatti di missili balistici in tutto il Paese, mentre il Comando del fronte interno – scrive il giornale israeliano – ha emesso una rara allerta nazionale. Nel frattempo, sale il bilancio dei feriti: le squadre di soccorso intervenute ad Haifa hanno riferito che oltre a un 16enne e a un 40enne in gravi condizioni, nell’attacco iraniano che ha colpito la zona sono rimasti feriti anche un uomo di 40 anni in condizioni moderate e altre 14 persone in condizioni lievi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: missili - aviv - gerusalemme - iraniani

Gaza: 33 morti tra civili e Hamas, attacchi israeliani e missili houthi verso Tel Aviv - La recente escalation tra Hamas e Israele, con attacchi e missili, ha devastato Gaza e Tel Aviv, causando decine di morti tra civili.

Nuovi raid israeliani su Teheran, missili iraniani su Gerusalemme e Tel Aviv https://ilmetropolitano.it/2025/06/18/nuovi-raid-israeliani-su-teheran-missili-iraniani-su-gerusalemme-e-tel-aviv/… #ilmetropolitano Vai su X

Missili iraniani su Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme: cinque vittime. La minaccia di Katz: "I residenti di Teheran pagheranno il prezzo". Oggi il G7 in Canada: è scontro tra Trump e Macron su Putin mediatore Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran settimo giorno | Missili dall'Iran colpiscono quattro zone d'Israele. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Israele - Iran, le news in diretta. Attacco iraniano: diversi impatti, colpito il porto di Haifa; Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - Suonano le sirene.

Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme, l'attacco dell'Iran a Israele - I missili iraniani sono riusciti a bucare le difese israeliane colpendo diverse zone del centro e del sud del Paese ... Da rainews.it

Missili iraniani su Tel Aviv e Gerusalemme. Israele: "Colpita la Forza Quds" | La diretta - I jet dell'aeronautica militare hanno attaccato i centri di comando della Forza Quds, una componente del Corpo delle Guardie delle rivoluzione islamica. Scrive msn.com