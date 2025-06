Missili iraniani su Israele esplosioni a Tel Aviv Gerusalemme e Haifa | Diversi feriti Netanyahu | Fermeremo il nucleare con o senza Trump

In un quadro di tensione in crescita, i recenti attacchi missilistici iraniani hanno devastato Tel Aviv, Gerusalemme e Haifa, provocando numerosi feriti e sconvolgendo l’intera nazione. Con oltre 25 missili lanciati da Teheran, Israele si trova ancora una volta in prima linea. Netanyahu dichiara: "Fermeremo il nucleare con o senza Trump", rafforzando la determinazione del Paese di fronte a questa escalation. La crisi è appena iniziata—e il mondo osserva attentamente.

Forti esplosioni si sono udite a Gerusalemme, Tel Aviv e Beersheba dopo l’inizio del nuovo raid iraniano su Israele. Lo riferiscono i media locali. Stando a quanto scrive il Times of Israel, sono almeno 25 i missili lanciati da Teheran. I soccorritori stanno rispondendo alle segnalazioni di impatti di missili balistici in tutto il Paese, mentre il Comando del fronte interno – scrive il giornale israeliano – ha emesso una rara allerta nazionale. Nel frattempo, sale il bilancio dei feriti: le squadre di soccorso intervenute ad Haifa hanno riferito che oltre a un 16enne e a un 40enne in gravi condizioni, nell’attacco iraniano che ha colpito la zona sono rimasti feriti anche un uomo di 40 anni in condizioni moderate e altre 14 persone in condizioni lievi. 🔗 Leggi su Open.online

