Missili iraniani su Israele | danni gravi a Beer Sheva Tel Aviv risponde con raid su Teheran e obiettivi nucleari

Aumentano i crateri e la distruzione in Iran e Israele, che non fanno concessioni sul terreno e continuano a scambiarsi salve di micidiali missili con l'obiettivo di bucare le rispettive difese, mentre la diplomazia cerca di porre un freno alla guerra sui tavoli di Ginevra. Per Benyamin Netanyahu, l’obiettivo resta il medesimo: fermare il nucleare dell’Iran, «con o senza il contributo di. 🔗 Leggi su Feedpress.me