Missili iraniani su Be' er Sheva auto ed edifici distrutti

Tensione crescente nel cuore del Medio Oriente: i recenti attacchi missilistici iraniani su Be'er Sheva hanno lasciato auto e edifici distrutti, coinvolgendo anche la sede di Microsoft. Le forze di sicurezza israeliane sono al lavoro per valutare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini. Mentre la regione affronta questa escalation, l'attenzione mondiale si concentra sulle possibili conseguenze di questi eventi. La pace rimane un obiettivo sempre più difficile da raggiungere.

Milano, 20 giu. (askanews) - Le forze di sicurezza israeliane ispezionano edifici e auto danneggiati nella città meridionale di Be'er Sheva in seguito a un nuovo bombardamento di missili lanciato dall'Iran. Le immagini trasmesse dalla tv israeliana mostrano auto in fiamme e vetrate distrutte. Almeno sei persone hanno riportato ferite, ma lievi. Sfiorata anche la sede locale di Microsoft. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missili iraniani su Be'er Sheva, auto ed edifici distrutti

In questa notizia si parla di: auto - missili - sheva - edifici

"Sulla Salaria le auto corrono come missili" - Sulla Salaria, le auto sfrecciano come missili, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. La denuncia di Alvaro Simonetti di Villa Sant’Antonio mette in evidenza un problema urgente: la mancanza di controlli e interventi efficaci lungo questa arteria strategica.

Un missile balistico lanciato dall'Iran ha colpito l'ospedale Soroka a Be'er Sheva, nella regione del Negev nel sud di Israele. I pazienti sono stati evacuati e i danni più gravi si sono registrati nel reparto di chirurgia. La polizia ha escluso il sospetto di una fuga di Vai su Facebook

Israele, un missile colpisce un ospedale a Be’er-Sheva. L’Iran accusa Tel Aviv: “Attaccato il reattore di Arak” Vai su X

Missili iraniani su Be'er Sheva, auto ed edifici distrutti; Idf, bombardato il centro di ricerca armi nucleari iraniano. Missile su Beer Sheva, ci sono feriti - Idf, bombardato il centro di ricerca armi nucleari iraniano; Missili iraniani su Be'er Sheva, auto ed edifici distrutti | .it.

Missili iraniani su Be'er Sheva, auto ed edifici distrutti - Le forze di sicurezza israeliane ispezionano edifici e auto danneggiati nella città meridionale di Be'er Sheva in seguito a un nuovo bombardamento di missili lanciato dall ... libero.it scrive

Beer Sheva, missile Iran buca le difese di Israele. Idf: intercettore non ha funzionato. Cosa è successo? Il caso (critico) dei sistemi Arrow - La città israeliana di Beer Sheva è da due giorni sotto i bombardamenti iraniani. Lo riporta msn.com