missile iraniano sul sud di israele feriti e danni a beer sheva

Un singolo missile balistico lanciato dall'Iran ha scosso il sud di Israele, causando distruzione e feriti a Beer Sheva. Le immagini mostrano un cratere nel parcheggio, edifici danneggiati e veicoli in fiamme, mentre le autoritĂ confermano sette feriti e danni ingenti. La tensione si fa sempre piĂą palpabile, con implicazioni che potrebbero influenzare la stabilitĂ regionale. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

Un singolo missile balistico lanciato dall' Iran ha provocato un'ingente devastazione a Beer Sheva, nel sud di Israele. L'ordigno caduto stamani in un parcheggio vicino a edifici residenziali ha distrutto diversi appartamenti, lasciato un cratere a terra, veicoli in fiamme, facciate di edifici e balconi crollati. L'Mda segnala sette feriti. Le Ferrovie israeliane hanno comunicato che la stazione di Beer Sheva Nord è stata chiusa per danni. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato che "il sito Microsoft di Beer Sheva è stato attaccato perchĂ© collabora con l'esercito israeliano". Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che il malfunzionamento dell'intercettore è probabilmente la causa del mancato abbattimento del missile iraniano che ha colpito stamattina Beer Sheva.